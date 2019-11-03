شباب الأهلي يضغط عجمان

ضغط فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه عجمان ليس لأنه ألحق به الخسارة بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي فحسب، بل لأنه رسم علامة استفهام كبيرة في مسيرة البركان الذي تلقى الهزيمة الثالثة له على التوالي، على عكس ظهوره اللافت في أول جولتين، فيما استعاد «فرسان دبي» وصافة الترتيب، وواصلوا الضغط على المتصدر الشارقة.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، ومنها، إشهار البطاقة الصفراء 5 مرات، 2 على شباب الأهلي و3 على عجمان، و67.3% نسبة استحواذ لشباب الأهلي و32.7% لعجمان، وارتكاب 34 خطأ، 20 على شباب الأهلي، و14 على عجمان، و5 ركنيات لشباب الأهلي وواحدة لعجمان، و1163 لمسة لشباب الأهلي، و614 لعجمان، و464 تمريرة لشباب الأهلي و191 لعجمان.