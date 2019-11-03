الوصل يطفئ وهج حتا

أطفأ فريق الوصل الأول لكرة القدم، وهج ضيفه حتا بفوزه بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، ليحقق الإمبراطور فوزه الثاني على التوالي على حساب الإعصار، الذي تألق أمام الشارقة المتصدر في الجولة الماضية، وأضاع فوزاً في الرمق الأخير من المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، وواصل التألق أمام الوصل، وتمكن من الاستحواذ على المباراة بنسبة 69.2%، لكن دون إدراك الفوز رغم أن منافسه لعب بعشرة لاعبين.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء 4 مرات، 3 على الوصل وواحدة على حتا، والبطاقة الحمراء مرة واحدة بوجه خالد سبيل لاعب الوصل، و30.8% نسبة استحواذ للوصل، و69.2 لمصلحة حتا، وارتكاب 30 خطأ، 21 على الوصل و9 على حتا، و655 لمسة للوصل مقابل 1340 لحتا، و178 تمريرة للوصل و476 تمريرة لمصلحة حتا.