الوحدة يخلط أوراق الظفرة

خلط فريق الوحدة الأول لكرة القدم، أوراق ضيفه الظفرة، وفرض عليه 3 حقائق، الأولى، جرّعه مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف وحيد ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، والثانية، أخرجه من مجموعة فرق النصف الأول من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، والثالثة، جعله يشرب من كأس الخسارة للمرة الثانية على التوالي، فيما واصل العنابي صحوته للجولة الثانية على التوالي، وبات يتقدم من جولة إلى أخرى لاحتلال المركز الذي يستحقه بين فرق البطولة.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء 3 مرات، مرتان على الوحدة ومرة على الظفرة، وغياب البطاقة الحمراء، و59.3% نسبة استحواذ للوحدة و40.7% للظفرة، وارتكاب 19 خطأ، 10 على الوحدة و9 على الظفرة، و1145 لمسة للوحدة و824 للظفرة، و420 تمريرة للوحدة مقابل 267 لمصلحة الظفرة.