غياب «تيكا تاكا» النصر يفجّر غضب كرونسلاف

المصدر: كلباء - محمد فضل

استشاط الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر غضباً، لعدم التزام لاعبيه بوعدهم الذي قطعوه مع المدرب، الذي طالبهم منذ قدومه قبل أسبوعين لقلعة العميد، بضرورة لعب الكرة المفتوحة الجميلة، والممرحلة «تيكا تاكا»، لكن ذلك لم يحدث خلال المباريات الثلاث التي خاضها المدرب حتى الآن، والتي حقق فيها الفوز جميعاً، لكن أسلوب اللعب في المباراة الأخيرة، الذي ظهر به لاعبو النصر، ربما لم يعجب المدرب كرونسلاف، الذي ظهر راضياً عن النتائج، لكنه بالتأكيد غير سعيد بالأداء، والذي أكد أنه لا بد أن يتطور في الجولات المقبلة.

كرونسلاف معروف عنه فكره التدريبي المتطور، واتباع أساليب الكرة الحديثة، أسوة بالمدربين الكبار، أمثال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وغيرهم من المدربين العالميين، فهل يقرن لاعبي العميد نتائجهم الحالية، بأداء ممتع لجماهيرهم، أم أن سلسلة الانتصارات سوف تستمر دون النظر للأداء، والذي قد لا يكون مهماً في بعض الأحيان، طالما أن الفريق يحصد العلامة الكاملة، والتي يسعى لها كل فريق في دوري المحترفين.