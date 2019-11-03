العنبري.. 32 من 33

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

أعاد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة الثقة بالمدرب الوطني بعد أن برهن على قدراته الرائعة في قيادة فريقه نحو الإنجازات والألقاب بنيل درع دوري الخليج العربي للموسم الكروي الماضي، وكأس السوبر الموسم الجاري بخسارة وحيدة من 33 مباراة لعبها، وهو عدد قياسي من النجاحات المتتالية التي تثبت كفاءة العنبري، متفوقاً على 13 مدرباً.

وكانت الصورة الأبرز للمدرب المواطن هي لعب دور المدرب المؤقت الذي يتولى تدريب الفرق إنقاذاً للموقف في حال رحيل المدرب الأجنبي حيث يتولى المدرب المهمة مؤقتاً لحين استقدام مدرب أجنبي ومن ثم يخلي مكانه للوافد الجديد، ويحسب لإدارة نادي الشارقة ثقتها بالمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي برهن على جدارته بهذه الثقة.

وما زال الشارقة يقدم عروضه القوية بتعادل وحيد وفوز في خمس جولات من دون هزيمة، ويدرك العنبري خطورة المرحلة حيث أكد في المؤتمر الصحفي التالي لمباراة فريقه والفجيرة والتي انتهت بفوز صعب لصالح الشارقة 2-1، أن على الشارقة مضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة وخصوصاً أمام فرق المقدمة حيث تنتظر الفريق مواجهة صعبة واختبار حقيقي أمام الجزيرة خارج أرضه في السابع من نوفمبر الجاري، وهي المباراة التي يعمل العنبري على تجاوزها بنجاح.