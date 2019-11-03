«الصيانة» تجبر «فرسان دبي» على «العوير»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ودع لاعبو شباب الأهلي «فرسان دبي»، استاد راشد مجدداً، بعد الفوز على ضيفهم عجمان 3-1 مساء الخميس الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، بسبب «الصيانة الشتوية» لأرض الملعب، والمستمرة حتى 20 نوفمبر الجاري.

ونقل شباب الأهلي تدريباته اليومية بداية من أمس، إلى ملعبيه باستادي العوير ومكتوم بن راشد، حتى نهاية إعادة زراعة أرض استاد راشد، لمقاومة الظروف الجوية للطقس الشتوي، ويمنع تماماً التدريب أو أداء المباريات على أرض الملعب حتى نهاية فترة الصيانة.

في الوقت الذي سيخصص فيه الملعب الفرعي الأول في استاد راشد، لاستضافة تدريبات الأهلي المصري، والذي يقيم معسكراً في دبي مدة ستة أيام، وذلك خلف أسوار مغلقة تماماً، بناءً على طلب النادي القاهري، الذي فضل مدربه الابتعاد عن الأضواء، وهو ما التزمت إدارة شباب الأهلي توفيره، ومنع دخول الجماهير أو الإعلام إلى مقر النادي في النهدة.

فيما يشارك استاد شباب الأهلي بالعوير، في استضافة مباريات النسخة الثالثة للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم، والمقررة خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري.