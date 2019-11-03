خصيف يطالب بيومي بأدلة على مشاكل الجزيرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

طالب حارس مرمى الجزيرة الدولي، علي خصيف، المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، بإبراز الأدلة على أن فريق الجزيرة لديه مشكلات في غرفة الملابس، وقال في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام العين أول من أمس في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي: «نحن نحترم خالد بيومي ونعده أحد أفضل المحللين الرياضيين ونتمنى له النجاح ونتعلم منه، ولكن كل كلمة يقولها ستكون في ذمته، ولذلك إذا لم تدعم ما قلته بأدلة فهذا أمر غير مقبول لأنه على أي أساس قررت أن هناك مشكلات في غرفة الملابس؟».

وكان خالد بيومي أشار إلى وجود مشكلة في غرفة ملابس الجزيرة في تحليله لمباراة الفريق أمام اتحاد كلباء بالجولة السابقة بعد أن سجل الأخير هدفاً في شباك الجزيرة، وأكد خصيف أن الأمور بخير في الجزيرة، وقال: «صحيح أن الفريق لم يقدم الصورة الطيبة في الملعب ولكن هذا أمر طبيعي فهو يحتاج لبعض الوقت فالمدرب لا يزال جديداً لم يمضِ عليه من أسبوعين لثلاثة، فضلاً عن أن كثيراً من اللاعبين لم يستعدوا مع الفريق في المعسكر الخارجي».

وأكد خصيف أن اللاعب يتأثر بالحديث عنه سلباً أو إيجاباً معرباً عن أمله أن يكون النقد بناء من أجل الفائدة بعيداً عن الكلام المرسل ومن غير أدلة، وقال إنه واثق بأن حديثه هذا سيتم التعامل معه بإيجابية وبعيداً عن الحساسيات.