شتاء دوري الإمارات.. عواصف وتقلبات

المصدر: دبي ـ علي شدهان

مع الحلول الفعلي لفصل الشتاء في الإمارات، دخل دوري الخليج العربي لكرة القدم في ظل أجواء شتوية غير مستقرة، عواصف وعدم استقرار في مراكز لائحة الترتيب العام لفرق البطولة في ختام جولتها السادسة، فرق تتقدم، وأخرى تتراجع، وثالثة تتنفس الصعداء، ورابعة تبحث عن هوية فنية، هدوء غير مرغوب فيه على صعيد مدرجات الجماهير، غياب الرقم المنشود في الحضور الجماهيري باستثناء مباريات القمم و«الكلاسيكيات» و«الديربيات»، وتقلبات شديدة، وقلق متواصل غير مسبوق على صعيد «كابينات» المدربين، 5 حالات إقالة حتى الآن، وما زال أمام البطولة 20 جولة متبقية يتوقع أن تحدث فيها أشياء كثيرة، خصوصاً على صعيد مصير المدربين!

أجواء «متقلبة»

ومن الطبيعي أن تشهد بطولة كبيرة ومهمة جداً بحجم الدوري العام يشارك فيها 14 فريقاً، أجواء «متقلبة» غير مستقرة في معظم إن لم يكن في كل مفاصلها، لا سيما مع التقدم في عدد الجولات «الملعوبة»، وارتفاع مستوى التنافس على درع البطولة، وعدم اتضاح هوية المرشحين سواء لمعانقة اللقب أو للهبوط بشكل واضح.

محصلة الجولة

وبالعودة إلى المحصلة في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، رفض الشارقة التنازل عن قمة الترتيب العام لفرق البطولة بعدما اجتاز «مطباً» آخر بتحقيقه فوزاً صعباً وشاقاً بهدفين لهدف على ضيفه الفجيرة، رافعاً رصيده إلى النقطة 16، مع ملاحظة أن المسافة الفاصلة بين المتصدر والمطاردين، له بدأت تضيق جولة بعد أخرى، ما يُنذر بتقلبات حقيقية في الجولات القريبة جداً من البطولة!

تقدم الثلاثي

وواصل الثلاثي المؤلف من شباب الأهلي والنصر والوصل تقدمه بعد فوز الفرسان بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه عجمان، مستعيداً مركزه الثاني من جديد برصيد 13 نقطة، فيما تقدم العميد إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط بعد فوزه الثمين بهدف دون رد على مضيفه خورفكان، بينما واصل الإمبراطور زحفه نحو المقدمة، محتلاً المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على ضيفه حتا بثلاثة أهداف لهدف.

العين ثالثاً

وتراجع فريق العين إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تعادله سلبياً مع ضيفه الجزيرة الذي حافظ على مركزه الرابع بـ11 نقطة، فيما عزز الوحدة تألقه بالتقدم إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه الظفرة الذي تراجع إلى المركز التاسع بـ7 نقاط.

عجمان ثامناً

كما واصل فريق عجمان التراجع باحتلاله المركز الثامن برصيد 7 نقاط إثر خسارته بثلاثة أهداف لهدف وحيد أمام مضيفه شباب الأهلي، فيما احتل بني ياس المركز الـ11 برصيد 6 نقاط بعد خسارته بهدفين لهدف أمام مضيفه اتحاد كلباء الذي جاء في المركز العاشر برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين متتاليين.

حتا 13

واحتل فريق الفجيرة المركز 12 برصيد 6 نقاط بعد خسارته بصعوبة بهدفين لهدف أمام مضيفه الشارقة المتصدر، فيما احتل فريق حتا المركز 13 برصيد 5 نقاط بعد خسارته أمام الوصل بثلاثة أهداف لهدف، وهو مركز لا يتناسب أبداً مع مستوى الإبداع الذي يقدمه الإعصار في أغلب مبارياته، بينما «تمسك» خورفكان بالمركز 14 والأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد نقطتين فقط بعد خسارته أمام ضيفه النصر بهدف دون رد، وبقائه دون تحقيق أي فوز بعد انقضاء 6 جولات من الدوري.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، لمع نجم المجري جوجاك محترف فريق اتحاد كلباء، وفرض أفضليته بتسجيله هدفي فوز فريقه في شباك بني ياس، وقيادة النمور إلى المركز العاشر، فيما نجح الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة السادسة بعدما قاد فريقه الأصفر إلى فوز ثمين على ضيفه حتا بثلاثة أهداف لهدف، وهو الفوز الثاني على التوالي للإمبراطور، ليستعيد الوصل بريقه الذي افتقده في أول 4 جولات من البطولة شيئاً فشيئاً.

نخبة نجوم

وأفرزت الجولة السادسة من دوري الخليج العربي نخبة من النجوم في مختلف خطوط اللعب، والذين بالإمكان اعتبارهم التشكيلة المثالية للجولة، وهم خالد عيسى «العين» لحراسة المرمى، وللدفاع، يوسف جابر «شباب الأهلي» ووليد عباس «شباب الأهلي» ولوكاس جالفاو «الوصل» وسالم راشد «الجزيرة»، وللوسط، إسماعيل الحمادي «شباب الأهلي» ويحيى نادر «العين» وعلي سالمين «الوصل» وجوجاك «اتحاد كلباء»، وللهجوم، ريكاردو غوميز «الشارقة» ولوبيز «الوحدة».