منتخبنا يلاقي إسبانيا في انطلاقة «شاطئية القارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن برنامج منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها المجلس للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي «فيفا»، بمشاركة 8 منتخبات من مختلف القارات، وتنطلق المنافسات على شاطئ كايت بيتش بعد غد، حيث يلعب منتخبنا مع إسبانيا، واليابان مع إيطاليا، ومصر مع روسيا، وإيران مع المكسيك.

ويلتقي يوم الأربعاء المقبل اليابان مع إسبانيا، و«الأبيض» مع إيطاليا، وروسيا مع المكسيك، وإيران مع مصر، ويشهد يوم الخميس مباريات إيطاليا مع إسبانيا، والمكسيك مع مصر، و«الأبيض» مع اليابان، وروسيا مع إيران.

وكانت قرعة البطولة، أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات كل من إيطاليا، واليابان وإسبانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا، والمكسيك، وإيران، ومصر، ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويقام يوم الجمعة المقبل بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، المقررة السبت المقبل، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في اليوم نفسه.

الجدير بالذكر، أن منتخبات اليابان وروسيا وإيطاليا، وصلت إلى الدولة للمشاركة في البطولة، ويتوالى وصول بقية المنتخبات خلال اليومين المقبلين.

الوجهة المفضلة

ويعد تنظيم بطولة كأس القارات، أكبر بطولات الكرة الشاطئية على مدار 9 سنوات متتالية في دبي، تأكيداً أن مدينة دبي هي الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، لما تتمتع به من شواطئ جميلة، وطقس معتدل وأجواء رائعة، ويدعمها الاهتمام الكبير بهذه الرياضة، من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة، وفي مقدمها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2009، وفازت دبي بجائزة أفضل مدينة مستضيفة لبطولات الشاطئية في العالم، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه الرياضة بين سكان الأحياء السكنية في دبي، لا سيما الشغف الكبير بالرياضة لدى سكان دانة الدنيا وزوارها، الذين يسهمون في إنجاح كل حدث رياضي يتم تنظيمه في دبي، عبر مشاركتهم الفعالة، وحرصهم على الوجود والتشجيع.

أسهمت دبي في نشر لعبة كرة القدم الشاطئية في الدولة والمنطقة، من خلال البطولات المحلية والخليجية والدولية، التي تم تنظيمها واستضافتها في دبي، خاصة أن دبي يقطنها جاليات كبيرة من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يتابع الآلاف منهم هذه البطولات، وينقلون شغفهم بالشاطئية إلى بلادهم، ليسهموا في زيادة شعبية اللعبة.

ودية

تقام في الخامسة عصر غد، مباراة ودية تجمع بين فريق اللجنة المنظمة مع فريق الإعلاميين، والتي تقام سنوياً قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات الرسمية، وتهدف إلى تأكيد على تكامل الأدوار بين الطرفين في تحقيق نجاح البطولة.