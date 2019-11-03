«أبيض الجامعات» يستعيد توازنه في بطولة التسامح

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استعاد المنتخب الوطني للجامعات، توازنه، بفوزه على نظيره السوري 3 - 1، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، ضمن بطولة التسامح العربية الجامعية الثالثة لكرة قدم الصالات، ورفع «أبيض الجامعات» رصيده إلى 6 نقاط، من فوزين، محتلاً المركز الرابع في المجموعة الثانية، سجل أهداف منتخبنا محمد جاسم وخلفان المهلبي وعبد الله النقبي، فيما أحرز هدف سوريا عبد الباسط الفجر، وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 10 نقاط، بفوزه على المنتخب العراقي 5-3.

وحقق المنتخب اللبناني العلامة الكاملة بالمجموعة الأولى «12 من 12»، بفوزه على نظيره الفلسطيني 2- 1، فيما جاء الأردن ثانياً برصيد 6 نقاط، وفلسطين في المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم تونس واليمن بأربع نقاط لكل منهما، وفي المركز الأخير الصومال بدون نقاط.