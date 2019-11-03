540 دقيقة صيام عن التهديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد مرور 6 جولات من عمر دوري الخليج العربي لكرة القدم، ما زال عدد من النجوم، على مستوى المواطنين والمحترفين، صائمين عن تسجيل الأهداف، برغم مشاركة بعضهم في مباريات كاملة، وطوال 540 دقيقة في ملاعب الدوري غاب عن هز الشباك نجوم مثل عموري «الجزيرة»، وعلي صالح «الوصل»،ومحمد الشحي «الشارقة» ومن الاجانب على سبيل المثال محترف خورفكان الدولي، تيمور خوجا، رغم انه هداف منتخب أوزبكستان.

وغياب النجوم عن التسجيل مؤشر سلبي في دورينا، رغم أن الكثير منهم يقدمون مستويات عالية في المستطيل الأخضر، ولكن المتعة الكروية في الأهداف التي تسعد الجماهير وتصنع الفارق دائماً معهم وتحفزهم على الحضور إلى الملاعب ومساندة فرقها من المدرجات.