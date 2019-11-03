قضاة الملاعب في قبضة «فار»

المصدر: دبي- العوضي النمر

لا يزال الأداء التحكيمي في تراجع مخيف للأسبوع الثاني على التوالي، وتدخلت تقنية الفيديو «فار» لإنقاذ قضاة الملاعب مجدداً وللجولة الثانية على التوالي وذلك في العديد من الحالات بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي، والتي شهدت 27 بطاقة صفراء و5 حالات طرد لأول مرة هذا الموسم.

ويقول مسلم أحمد الخبير التحكيمي إن «فار» عامل مساعد لحكم الساحة، ولكن ما نراه خلال الفترة الماضية أنه أصبح يعتمد عليها بشكل كبير وهذا غير مقبول، كما أن تعيين قضاة الملاعب للمباريات لم يكن موفقاً، فمن غير المعقول أن يغيب حكم من شهر سبتمبر وحينما يعود يتم إسناد مباراة له لفريقين تضررا كثيراً من قرارات قضاة الملاعب خلال الجولات الماضية، وكان يفترض أن تتم تهيئته عبر مباريات الرديف.

وأشاد مسلم أحمد بمستوى الحكم الواعد أحمد عيسى درويش الذي أدار مباراة شباب الأهلي مع عجمان رغم تدخل تقنية «فار» في إحدى الحالات ولكنها كانت على الحكم المساعد.

حالات تحكيمية

جاء قرار الحكم سليما برفض طلب الجزيرة ركلة جزاء خلال مباراة العين ، ولكن قرار الحكم إنذار لاعب العين محمد شاكر غير صحيح وتدخل تقنية الفيديو لتصحيح القرار بطرد اللاعب.

وجاء قرار الحكم صحيحاً باحتساب ركلة جزاء للنصر بعد الرجوع إلى «فار».

وأنقذت «فار» الحكم المساعد في مباراة الوحدة مع الظفرة باحتساب هدف لصالح الوحدة . كما تدخلت «فار» لتصحح خطأ الحكم بعدما اكتفى بإنذار خالد سبيل مدافع الوصل، واللاعب استحق البطاقة الحمراء .

لكن قرار الحكم عادل النقبي عدم احتساب ركلة جزاء «واضحة» لفريق بني ياس أمام كلباء لم يكن صحيحاً، فيما جاء قراره صحيحاً بطرد سهيل النوبي لاعب بني ياس .

وصححت «فار» خطأ الحكم المساعد بعد احتسابه حالة تسلل خاطئة على اللاعب أحمد خليل.