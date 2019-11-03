بني ياس يشكو النقبي ويتحسّر على 8 نقاط

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

كشف نادي بني ياس عن تقديم شكوى رسمية ضد عادل النقبي حكم الساحة الذي أدار مباراة «السماوي» ضد اتحاد كلباء في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي مساء الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز كلباء 2-1، وشهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وأكد النادي عبر بيان يعتبر الثالث له خلال 7 أيام ضد قضاة الملاعب، حرصه على مصلحة كرة القدم في الإمارات وتطويرها متحسراً على 8 نقاط ضاعت منه بسبب قضاة الملاعب، وقال النادي إنه من منطلق حرصه على كرة القدم بالدولة فإنه يعلن عن تقديم الشكوى مبيناً أن المباراة المذكورة شهدت أخطاء تحكيمية مثل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ضد السماوي والتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق.

وقال النادي في بيانه: رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو «فار» للسيد عادل النقبي في الحالتين إلا أنه لم يتراجع عن تصحيح الخطأ وهو ما يعني أن هناك خللاً ما ترتب عليه خسارة فريقنا لثلاث نقاط.

وأشار البيان إلى أن الفريق تعرض لمثل هذه الأخطاء في مباراتي شباب الأهلي وخورفكان، إضافة إلى مباراة اتحاد كلباء وأن ذلك كلفهم خسارة 8 نقاط.

وطالب نادي بني ياس بالرد على الشكوى ومعرفة الخطوات التي سوف يتم اتخاذها حتى يتم تسجيل موقف رسمي يحفظ حقوق النادي وجماهيره، مؤكداً ضرورة إصلاح الأخطاء التحكيمية واتخاذ عقوبات رادعة ضد كل من أخطأ باعتبار أن ذلك، وحسب البيان، يخدم مصلحة كرة الإمارات وليس نادي بني ياس فقط.