23 لاعباً في بعثة منتخب الشباب إلى طهران

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت أمس بعثة منتخبنا الوطني للشباب، متجهة إلى طهران، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، وتضم 23 لاعباً، هم راكان صالح، مبارك الزحمي، محمد الوافي، نواف الحارثي، زايد الزعابي، أحمد الحمادي، وعبد الله أبو بكر «الجزيرة»، سلطان عادل الأميري، سيف عبيدالزعابي «اتحاد كلباء»، راشد مال الله، عبد الله المنهالي «الوحدة»، عبد الرحمن عادل، حارب سهيل، حمدان أحمد، خليفة عتيق، محمد جاسم «شباب الأهلي»، فهد بدر «الإمارات» مايد الطنيجي «الرمس»، عيسى الحراصي «العين»، حمد المقبالي «الفجيرة»، محمد المازم «النصر»، شهاب لشكري، مبارك مطر «الوصل»، ويستهل منتخبنا مبارياته بالمجموعة الرابعة في التصفيات، بمواجهة منتخب نيبال 6 الجاري، فيما يواجه قرغيزستان وإيران 8 و 10 الجاري.