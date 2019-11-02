استاد هزاع يحتفل بأكبر علَم للإمارات

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله ـ محمد فضل ـ محمد صادق

شهد استاد هزاع بن زايد، أمس، احتفالية مميزة برفع أكبر علم للإمارات خلال مباراة القمة بين العين والجزيرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقامت جماهير الفريقين في الدقيقة 48 برفع العلم في مشهد مبهر، تجسيداً لشعار «البيت متوحّد». وغطى أكبر علم للدولة يتم نصبه في منصة رسمية، المدرجات المقابلة للمقصورة الرئيسة للاستاد بالكامل، وسط «فرحة وطن» بين الجماهير في المدرجات والمتابعين للمباراة عبر شاشات التلفزيون، وتزينت اللوحات الإعلانية بالاستاد بعبارة «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».

وفي «ديربي العاصمة» اكتفى العين والجزيرة بالتعادل «سلبياً»، وأهدت هذه النتيجة شباب الأهلي وصافة الدوري، لتساويه مع «الزعيم» في رصيد 13 نقطة، وتفوق شباب الأهلي عليه بهدف ، فيما وصل الجزيرة إلى 11 نقطة رابعاً.

ولعب العين بعشرة لاعبين أمام الجزيرة لمدة 77 دقيقة بعد طرد مدافعه محمد شاكر بحجة عرقلته مبخوت، وهو منفرد بالمرمى «ق 13»، وأكدت تقنية الفيديو قرار الحكم، كما تم طرد مدرب العين ليكو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز النصر أمس على خورفكان 1 - 0، بملعب كلباء محققاً العلامة الكاملة «9 من 9» مع المدرب الكرواتي كرونسلاف الذي تولى المسؤولية الفنية قبل 3 أسابيع، وهو الفوز الثالث لـ«العميد» توالياً، سجل الهدف الإسباني نيغريدو من ركلة جزاء في الدقيقة 75، واستعان الحكم سلطان صالح بتقنية الفيديو «فار» في احتساب الركلة والتي أثبتت صحتها. وبهذا الفوز وصل النصر إلى النقطة العاشرة خامساً.

وواصل الوحدة صحوته وتغلب على الظفرة 3 - 1 باستاد آل نهيان، ووصل «العنابي» إلى النقطة التاسعة، سجل الثلاثية محمد برغش «ق 6» بعد تأكيد تقنية الفيديو أن الكرة تخطت خط المرمى، وأضاف كارليتوس نجم اللقاء هدفين في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 68،فيما احرز مسعود سليمان هدف الظفرة «ق 43».