«أبيض الجامعات» يخسر أمام «الأخضر»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

خسر منتخبنا الوطني للجامعات لكرة قدم الصالات أمام نظيره السعودي 3 - 4 في ثاني مبارياته في بطولة التسامح العربية الجامعية التي تستضيفها أبوظبي، بمشاركة 13 دولة عربية، وتستمر حتى 7 الجاري. سجل أهداف «أبيض الجامعات» راشد عبيد، بهدفين، وأحمد الجسمي، بينما سجل أهداف المنتخب السعودي فهد رديني «هدفان» ووليد الحربي وعبدالرحمن المليطي، ويلعب منتخبنا مباراتين اليوم أمام سوريا ومصر بطموح الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة. وشهدت المباريات تعادل المنتخب المصري مع نظيره العُماني، واليمن مع تونس بنتيجة 3- 3 بينما فاز المنتخب الجزائري على نظيره السوري 5 - 3.