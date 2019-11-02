بني ياس يجدد الشكوى ضد قضاة الملاعب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

جدد نادي بني ياس شكواه من قضاة الملاعب، مهدداً بالتصعيد واتخاذ قرارات قوية خلال الساعات المقبلة. وقال النادي في بيان أصدره عقب خسارة فريق الكرة أمام اتحاد كلباء في الجولة السادسة من الدوري، إن الفريق تعرض لظلم واضح بقرارات قضاة الملاعب، ذاكراً أنها المواجهة الرابعة التي يعاني فيها من مثل هذا الظلم. وأكد النادي الذي أصدر بياناً مماثلاً الأسبوع الماضي أنه يدرس الموقف بعناية ويراجع كافة التفاصيل مع مختلف الإدارات الفنية والقانونية، لن يتردد في اتخاذ الموقف المطلوب مهما كان صعباً للدفاع عن حقوق النادي.