العنبري: النتيجة أهم من الأداء .. وجميع مبارياتنا القادمة مهمة

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

بخطى ثابتة نجح فريق الشارقة في الحفاظ على صدارته لدوري الخليج العربي بختام الجولة السادسة بعد فوزه الأخير على الفجيرة بنتيجة 2 ـ 1، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة السادسة في المركز 11.

من ناحيته أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه نجح في السيطرة على الشوط الأول، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الاجتهاد أمام فرق المقدمة تحديداً والتي سيواجهها الشارقة.

وقال: «لم نؤدِ بالمستوى المطلوب، لكن نجحنا في الحصول على النقاط وهذا هو المهم، وهبوط مستوى اللاعبين يحدث في الكرة ومهمتنا إعادة اللاعبين بسرعة».

وأضاف: «سيطرنا بصورة جيدة على الشوط الأول وهدف تعادل الفجيرة تسبب في إحباط اللاعبين، وأجرينا تغييرات في التشكيلة لمنح الفرصة لأكبر عدد ولتقارب المستويات، لافتاً إلى أنه دفع بمحمد خلفان لاستثمار العرضيات مع ريكاردو ثم استبدله للدفع بلاعب ذي نزعة دفاعية».

وقال العنبري: «سيطرنا بشكل جيد وسجلنا هدفاً لكن بعد حالة الطرد بدأ الضغط على لاعبينا الذين لم يكونوا في المستوى الذي نتمناه، والمهم النتيجة الإيجابية، لكني أهنئ لاعبي الشارقة لرغبتهم الكبيرة في الخروج بنتيجة إيجابية وإصرارهم على الفوز».

مضاعفة الجهد

وأضاف: «التشكيلة التي قمنا باختيارها بناءً على اللاعبين الذين قدموا مستويات طيبة في التدريبات، وتعمد الفجيرة إغلاق الدفاع بعد الهدف، ويجب مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة، وأن يكون الفريق أكثر تركيزاً».

وواصل العنبري قائلاً: «لا توجد مباراة سهلة، ونحترم كل الفرق، ونعمل دائماً على توصيل رسالة للاعبين مفادها أن كل المباريات مهمة، وأغلب اللاعبين لديهم إرهاق بشكل كبير».

ومن ناحيته قال الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة إن فريقه خسر من فريق كبير بحجم الشارقة، مشيراً إلى أن لاعبيه قاتلوا وقدموا مردوداً قوياً رغم حالة الطرد التي جاءت في الشوط الأول.

مضيفاً: «نعلم جيداً أن الشارقة يمتلك لاعبين مميزين، وأن الهدف الثاني الذي دخل مرمانا جاء عن طريق الخطأ، وبإمكاننا تقديم الأفضل مستقبلاً ولدي فخر كبير بلاعبي الذئاب لأنهم أظهروا الوجه الحقيقي للفريق وقدموا كل شيء في المباراة».

طرد صالح

وعن رأيه في طرد عبد الله صالح في الدقيقة 11، قال: لم أتمكن من مشاهدة الخطأ عبر شاشة التلفاز لكني أعلم أن عبد الله صالح ليس من نوعية اللاعبين الذين يتعمدون إصابة الآخرين. وأضاف: «الشارقة فريق قوي جداً وخطير في المرتدات ويمتلك أجانب خطرين أمثال ايغور كورنادو الذي يمتلك حلولاً كثيراً، الآن علمت كيف فاز الشارقة بدرع الدوري الموسم الماضي، النقاط الست لا تقلقني فالدوري مازال طويلاً وهناك الكثير من الفرق لديها هذا الرصيد من النقاط، وإذا كانت عقلية اللاعب وتركيزه على قدر عالٍ فسيصنع أموراً جيدة، ونتطلع إلى علاج الأخطاء في المباريات المقبلة».

فخر

السعدي: الأداء أعاد الثقة للاعبين

أكد يوسف السعدي مشرف فريق الفجيرة أن فريقه قدم أسوأ أسبوعين في الدوري لكنه بدأ في العودة لمستواه وقدم أداء جيداً أمام الشارقة، الأمر الذي أعاد الثقة للاعبين.

وقال: المدرب يعرف اللاعبين جيداً وإمكانياتهم لذا قام بوضع تشكيلة تناسب المباراة وكتب له التوفيق في ذلك وقدمنا مردوداً طيباً، والفريق تأثر بطرد المدافع عبد الله صالح في الشوط الأول، واجهنا فريقاً قوياً واستطعنا أن نثبت أن فريق الفجيرة موجود واستطاع العودة إلى المباراة بعد هدف الشارقة الأول.

وأضاف السعدي: بالرغم من النقص العددي في صفوف الفريق لمدة 60 دقيقة إلا أننا تمكنا من إدراك التوازن وعادت للفريق الثقة وإخراجهم من الحالة النفسية السيئة بالرغم من الخسارة لكن عطفاً على الأداء الجيد الذي قدموه.

ثقة

الحوسني: نسمع التحليلات الفنية في الإعلام ولا نعيرها الانتباه

أكد عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة أن فريقه نجح في قنص ثلاث نقاط مهمة في مشواره في دوري الخليج العربي وحقق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام حتا.

وتابع: نسمع التحليلات الفنية عبر وسائل الإعلام لكن لا نعير لها انتباهاً والمهم تركيزنا على أنفسنا والعمل على تطوير مستوانا بصورة دائمة.

وقال: دخلنا المباراة بتركيز عالٍ وهدفنا النقاط الثلاث، لكن الفجيرة قدم مباراة كبيرة وقمنا بالهجوم واستطعنا تحقيق هدفنا، لكل مباراة ظروفها الخاصة ومن الطبيعي أن يتذبذب أداء الفريق في فترة من الفترات، وهذا الأمر تمر به كل الفرق ولا يوجد فريق لديه مستوى ثابت، ونتطلع إلى علاج الأخطاء التي وقعنا فيها.