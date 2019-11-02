نمور كلباء تجرح كبرياء بني ياس

المصدر: كلباء - محمد فضل

أعاد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء الهيبة والظهور للنمور من جديد في دوري المحترفين، وبحسابات الربح والخسارة نجد بأن داسيلفا لايزال ناجحاً بدرجة كبيرة، خصوصاً وأنه أشرف على 3 مباريات لكلباء منذ وصوله قبل أيام معدودة حصل فيها على 6 نقاط بعد أن حقق الفوز على الفجيرة وتخطيه لعقبة بني ياس أول من أمس لتتنفس جماهير النمور الصعداء بقدوم الخبير داسيلفا الذي أعاد البسمة من جديد إلى جماهير كلباء والتي عانت كثيراً مع الإيطالي المقال فيفياني بعد فشله في تحقيق الفوز لأكثر من 8 أشهر، وليجرح لاعبو النمور كبرياء فريق بني ياس المتطور والذي حقق بداية مثالية مع الألماني شايفر خلال الانطلاقة الأولى للمسابقة لكن الفريق سرعان ما بدأ في التراجع مع تلقيه لأول هزيمة أمام شباب الأهلي ويتبعها بالخسارة الثانية أول من أمس على يد كلباء وهي المباراة التي رافقتها أحداث دراماتيكية كان بطلها الحكم عادل النقبي الذي راجع تقنية الفار في أكثر من أربع حالات، منها اثنتان للتأكد من مخالفتي ركلتي الجزاء إلى جانب حالة طرد اللاعب فواز عوانه المعتدي على ماجد راشد وزميله سهيل المنصوري الذي عرقلة جوجاك المنفرد.

وتكالبت كل هذه الظروف على شايفر الذي وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها، خصوصاً وأن المدرب كان يطالب باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه بعد أن أثبتت الإعادة التلفزيونية صحتها لكن النقبي وبعد مراجعة الفيديو أنهى المباراة بفوز كلباء على السماوي 2 ـ 1.

نقلة نوعية

بدوره أكد داسيلفا مدرب النمور بأنه راضٍ عن مسيرته حتى الآن في قلعة النمور، بعد أن تمكن من نقل الفريق من خانة الصفر إلى 6 نقاط، وكان بالإمكان أن ترتفع النقاط إلى 9 لولا الأخطاء التحكيمية والظروف التي رافقت مباراة الجزيرة في الجولة الخامسة والتي كان الفريق أقرب فيها لحصد نقطة التعادل على أقل تقدير.

وعبر المدرب عن سعادته بكسب ثلاث نقاط جديدة والتقدم على صعيد الترتيب العام والمستوى، مشيراً إلى أن النمور أدوا شوطاً رائعاً في كل شيء عبر السيطرة المطلقة وامتلاك زمام المبادرة، قائلاً: استطعنا إنهاء الـ45 دقيقة الأولى بتقدمنا بهدفين لكن الأمور لم تستمر على ما هي عليه في الشوط الثاني، رغم النقص العددي الذي صاحب السماوي، وسمحنا لهم بالاستحواذ على الملعب واللعب بأريحية عبر الكرات الطولية التي نتج عنها هدف الضيوف الوحيد، لابد من جلسة مع اللاعبين لمعرفة تراجع الأداء وكان بالإمكان اللعب بذات المستوى الذي كنا عليه في شوط اللاعبين، ربما افتقاد الفريق لثقافة الفوز لأكثر من 10 شهور كان له تأثيره السلبي على اللاعبين ولايزال أمامنا كثير من العمل لتدارك الأخطاء وتطوير المستوى للأفضل.

تراخي السماوي

من جانبه عاب الألماني شايفر على لاعبيه خوضهم الشوط الأول أمام كلباء بتراخٍ عكس ما قدموه في الشوط الثاني الذي خاضه الفريق بـ10 لاعبين، وتمكن من فرض أسلوبه رغم النقص العددي وخلق عدة فرص نتج منها هدف التقليص، وقال شايفر: كان بالإمكان الخروج بنتيجة التعادل لكننا أتمننا المباراة بتسعة لاعبين، خاطبت اللاعبين مطالباً إياهم بضرورة رفع رؤوسهم عالياً وذلك نسبة للروح القتالية العالية التي صاحبها أداء قوي في الشوط الثاني، آمل أن تستمر هذه الروح في قادم المواجهات بدءاً من لقاء العين في الجولة المقبلة.

وأشار شايفر إلى أنه لا يريد الخوض في الأخطاء التحكيمية الكثيرة التي صاحبت المباراة، وسيترك الأمر لإدارة النادي لاتخاذ ما تراه مناسباً، لافتاً إلى أن ركلتي جزاء كلباء ربما جانب الحكم التوفيق فيهما، إضافة لحالة طرد سهيل النوبي، وقال المدرب الألماني: الكل شاهد ما حدث في حالة الطرد، ونترك الحكم للمتابعين، سنطوي هذه الصفحة سريعاً ونستعد لملاقاة الزعيم في الشامخة وسنعكف على تصحيح الأخطاء وإيجاد بدائل الموقوفين.