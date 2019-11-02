«الإمبراطور» يترك الدوامة.. لـ «الإعصار»

المصدر: دبي -خالد المهيري

نجح فريق الوصل في الخروج من دوامة المراكز المتأخرة، وقطع مشواراً جيداً نحو تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، وساهم فوزه أول من أمس على حتا 3 - 1 في وصوله إلى النقطة السابعة، فيما تدهور الحال بفريق «الإعصار» الذي أصبح يلامس القاع، محتلاً المركز قبل الأخير.

وعبر الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل عن سعادته بتحقيق الفوز على حتا، وقال: الأهم لدينا هو اقتناص النقاط الثلاث، وسعيد بردة الفعل القوية من اللاعبين رغم النقص العددي، وخالد سبيل ارتكب خطأ كبيراً، كان عليه، وتحدثت معه، وبغض النظر أبارك للفريق واللاعبين على ما قدموه في اللقاء.

وأضاف: المباراة كانت صعبة، نتيجة ضيق الوقت لإعداد اللاعبين، على عكس نادي حتا الذي كان لديه الوقت الكافي للتحضير للمباراة، أعلم أننا نمر بمرحلة صعبة، لذلك نقاتل من أجل النقاط في الدوري، كنا في المركز الأخير قبل مباراتين، والآن استطعنا رد الاعتبار للفريق.

وأضاف قائلاً: من الصعب التغيير في كل مرة نفوز بها بمباراة، لا أستطيع أن أنسى مباراتنا مع الظفرة، لعبنا بشكل جيد ويجب متابعة هذا الأمر، ونحن بحاجة للاعبين يمتلكون الخبرة، ورغم أن ما قام به خالد سبيل خطأ ويجب عليه التحكم بنفسه، إلا أنه بالنسبة لي من أفضل اللاعبين في الدولة، وهو لم يكن في كامل جاهزيته لأنه لم يلعب من سنة ونصف السنة، ولكنه لم ينس الكرة ولديه خبرة كبيرة.

وأكد ريجيكامب أن التشكيلة تعتمد دائما على جاهزية اللاعبين خلال التمارين، وعلينا لعب 6 مباريات في 18 يوماً، وهذا الأمر ليس سهلاً.

الروح القتالية

وعن الروح القتالية للفريق، قال ريجيكامب أنا سعيد جدا لردة فعل اللاعبين رغم النقص العددي، وهذا دليل أننا نلعب بروح الفريق الواحد، لقد سنحت لنا الفرصة لإضافة الهدف الرابع، ونظمنا عدداً من الهجمات.

وعن خطته في المباراة قال: اتفقت مع اللاعبين قبل المباراة أن نسلم فريق حتا الملعب ونعطيهم الإحساس بأنهم مسيطرون، وفي الوقت المناسب نقوم بالهجوم، ونجحت خطتنا، وقمنا بهذا الأمر بسبب ضيق الوقت، وأعلم أن اللاعبين ليس لديهم القوة الكافية للعب 90 دقيقة مقارنة بالأندية الأخرى التي تمتلك 6 أيام راحة، لذا دائما أفكر باللاعبين، وأبحث عن الحلول لاقتناص النقاط.

فرص

أكد اليوناني كريستوس كونتيس، مدرب نادي حتا، أنه توقع أن تكون المباراة صعبة، وقال: لعبنا مباراة خارج ملعبنا وبدت أنها ستكون أسهل قليلا، سيطرنا على المباراة، وصنعنا الفرص ولكن لم نستثمرها، ولم نحقق النتيجة المطلوبة، الموسم سيكون صعبا وعلينا القتال بنسبة 200% من أجل النقاط.

وأضاف علينا تطوير الأداء الدفاعي، وأنا هنا أتحدث ليس فقط عن الخط الدفاعي، بل عن كل اللاعبين.

وأشار كونتيس، أن الفريق الذي يلعب بعشرة لاعبين من السهل عليه الدفاع، وكذلك الروح القتالية للاعبين ترتفع، وفي النهاية تتقلص المساحة، وتكون فرصة ذهبية للهجمات المرتدة، وهذا ما قام به نادي الوصل خلال اللقاء، خاصة أنهم يمتلكون لاعبين مميزين من أمثال ويلتون سواريز وفابيو دي ليما. وأضاف عقب الدفع بالمهاجم الثاني كان علينا توفير لاعب مساعد لكي يساعده في التمريرات نحو المرمى، ولكن لسوء الحظ فلو كانت التمريرات متقنة فإن المهاجم لم يكن متمركزا في المنطقة الصحيحة، وفي الوقت نفسه فإني لا أنكر الجهد الكبير الذي قام به الفريق وأشكرهم على المجهود، وعموماً فالحظ لم يكن حليفنا.