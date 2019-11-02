أروابارينا: منظومة دفاع شباب الأهلي متميزة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز 3-1 على عجمان أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية من النصر، مشيراً إلى أن الفوز حافظ على موقع الفريق في المنافسة، وقال: حققنا فوزاً مستحقاً.

وعن المنظومة الدفاعية لشباب الأهلي، بعد تلقي الفريق عدداً من الأهداف في المباريات الأخيرة، قال أروابارينا: الإحصائيات تشير إلى أنه في 6 مباريات تلقينا 3 أهداف، وهي نسبة جيدة، ولكن بالتأكيد تلقي أهداف لا يعجبني، أؤكد أن دفاع شباب الأهلي جيد، وأشعر بالاطمئنان عليه، والمنظومة الدفاعية في الفريق متميزة.

وأدينا بشكل جيد خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني هبط الأداء، واستحوذ عجمان في بعض اللحظات على الكرة، وجاء هدفه من خطأ جماعي، ولكني أهنئ اللاعبين على مجهودهم خلال المباراة، ونركز على مباراتنا المقبلة.

هدوء

أضاف: أهم شيء الهدوء في مسايرة مجريات المباراة، ومن ضمن الإيجابيات في فريقنا، أننا ننتقد أنفسنا دائماً بهدف تصحيح السلبيات، وبعد الخسارة الماضية أمام النصر، طالبت اللاعبين بالهدوء ولدي لاعبون أذكياء والكل يعرف المسؤولية على عاتقه، وسواء فزنا أو خسرنا، دائماً نفكر بهدوء ونركز في مبارياتنا وتدريباتنا.

وعن المنظومة الدفاعية لشباب الأهلي، بعد تلقي عدد من الأهداف في المباريات الأخيرة، قال أروابارينا: لدينا أهداف ومواقف، ولكن الإحصائيات تشير إلى أنه في 6 مباريات تلقينا 3 أهداف، وهي نسبة جيدة، ولكن بالتأكيد تلقي أهداف لا يعجبني، أؤكد أن دفاع شباب الأهلي جيد، وأشعر بالاطمئنان عليه، والمنظومة الدفاعية في الفريق متميزة.

الوقت القاتل

في المقابل، أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن مباراة فريقه وشباب الأهلي، كانت قريبة من نتيجة التعادل، وهي النتيجة العادلة للمباراة من وجهة نظري، وأشار إلى أن «البرتقالي» لم يكن يستحق الخسارة، وكانت له ركلة جزاء مستحقة نتيجة عرقلة فييرا من قبل وليد عباس مدافع شباب الأهلي، وقال: الهدف الثالث لشباب الأهلي، جاء في وقت قاتل، وساهم في إنهاء المباراة، ومن المبكر الحديث عن التشاؤم والتفاؤل في نتائج عجمان، بعد تلقي الفريق ثلاث خسائر متتالية في دوري الخليج العربي، خاصة وأن فريقي قدم أداءً قوياً أمام شباب الأهلي، وهدفنا معروف من الموسم، وتوجد محصلة معينة من النقاط نسعى إلى جمعها، وسبق أن أكدت أننا في الدوري سوف نكسب ونتعادل ونخسر، والموسم الماضي، خسرنا 4 مباريات متتالية بعدما كسبنا مباراتنا الأولى مع النصر، ومع هذا أنهينا الموسم بشكل جيد، وعجمان بخير، وسيكون أفضل خاصة مع رجوع المصابين.

حظوظ

وتابع: الحظوظ كانت متساوية قبل مباراتنا مع شباب الأهلي، قدمنا مباراة جيدة، ورددنا بشكل جيد وفوري على أول تهديد من المنافس، لعبنا بجرأة هجومية، ولكننا تلقينا هدفين كان يمكن تفاديهما وهذه طبيعة كرة القدم، وستكون مباراتنا المقبلة أمام خورفكان مثل أي مباراة أخرى في الدوري، وتساوي 3 نقاط، ونحن لا نركز على فرق معينة، ونتعامل مع المسابقة بشكل كامل، وكل مبارياتنا لها خصوصية، وعندنا شباب الأهلي مثل الوصل وخورفكان.

منافسة

لوفانور: نتمنى الصدارة

أعرب البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز على عجمان وبقاء الفريق قريباً من دائرة المنافسة على درع الدوري. وقال: كل مباراة مهمة لنا، ونتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، وأتمنى مواصلة النتائج الجيدة، واعتلاء الصدارة قريباً وليس لدينا مباراة سهلة وأخرى صعبة.

وأضاف: المهم في الفوزعلى عجمان، أننا رجعنا بسرعة بعد الخسارة من النصر في الجولة الماضية، لأننا نعرف أهمية حصد النقاط من كل المباريات.

وعن لقاء الظفرة في الجولة السابعة للدوري، وخاصة بعد خسارة شباب الأهلي لآخر مواجهة بين الفريقين، وكانت في كأس الخليج العربي، قال لوفانور: الخسارة شيء من الماضي، وظروف بطولة الدوري تختلف عن الكأس، وأمامنا الوقت الكافي للتحضير لتلك المباراة.دبي - البيان الرياضي

مساندة

زهران: التوفيق يعاند البرتقالي

تمنى حسن زهران مدافع عجمان، أن يساند التوفيق فريقه في المباريات المقبلة، بعدما تخلى عن «البرتقالي» في آخر ثلاث مباريات، ومنها مواجهة شباب الأهلي، والتي خسرها الفريق 1-3، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وقال: حاولنا تقديم أقصى ما لدينا خلال مباراة شباب الأهلي ولكن التوفيق تخلى عنا، وأعتقد أنه كانت لنا ركلة جزاء، ولكن تقنية الفيديو، لم تحتسبها لنا، وفريقنا لم يكن يستحق الخسارة.

وأوضح: التوفيق يعاند «البرتقالي» في المباريات الأخيرة، إضافة إلى تأثرنا بالغيابات الكثيرة، ومنها لاعبان أجنبيان، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية في المباريات المقبلة، ونقدم مستوى ونحقق نتائج أفضل تسعد جمهورنا، الذي أشكره كثيراً على حسن المساندة والدعم.