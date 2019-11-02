فريدريك: قدمنا عملاً جاداً ومنظماً أمام الجزيرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتقد البلجيكي باتريك فريدريك، مساعد مدرب العين، أن فريقه فقد لاعبا مهما في وقت مبكر وبعد 13 دقيقة من بداية المباراة أمام الجزيرة بعد طرده بالبطاقة الحمراء.

وقال: لا أعرف أن كان لاعب فريقي قد لمس مهاجم الجزيرة أم لا، ولا أفضل الحديث عن الأمور التحكيمية، وعموما بالنسبة لأداء فريقي فقد كان جادا ومنظما رغم النقص العددي، وتحسن أكثر في الشوط الثاني وصنعنا فرصا لم نوفق في ترجمتها لأهداف، وهذا الأداء يسعد الجمهور بطبيعة الحال، واذا أردنا متابعة هذا الأداء المميز فنحن في حاجة ماسة لتواجد الجماهير فوجودهم يضاعف حماس اللاعبين ويعزز معنوياتهم.

وأضاف فريدريك الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي عقب المباراة لغياب المدير الفني الكرواتي إيفان ليكو، بسبب طرده: عرف لاعبو العين واجباتهم وما عليهم فعله في الملعب بعد النقص العددي في صفوف فريقهم بسبب طرد زميلهم ، والبطاقة الحمراء تعني ضرورة إجراء تغييرات في طريقة وأسلوب اللعب خصوصا وانت تلعب أمام فريق متميز كالجزيرة، وكان الفريق جيدا في الشوط الأول، وفي الحصة الثانية تحسن أكثر، وقدمنا عملا جيدا، ورغم أننا لم نفز ولكنني سعيد بتجاسر اللاعبين في أرض الملعب بعد الظروف التي عانوها نتيجة الطرد، وتضاعفت سعادتي بعد معرفتي أن جمهور الفريق كان راضيا وسعيدا.