بحث سبل التعاون الكروي بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمقر الاتحاد بدبي، عليم أرفيوف مستشار الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون المشرك بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي على مستوى الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، كما ناقش الطرفان آخر القرارات والمبادرات الخاصة بلجان الاتحاد الآسيوي التي تهدف إلى تطوير اللعبة في القارة الصفراء.

حضر اللقاء عبد الله حسن عبد الله مدير إدارة التدريب والتطوير، وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.