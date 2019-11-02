سحب قرعة «كروية» المؤسسات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أجريت أول من أمس مراسم سحب قرعة البطولة الحادية والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي ويشارك فيها 10 فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وتنطلق الثلاثاء المقبل على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى فرق هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الشؤون الإسلامية ودائرة الموارد البشرية وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ومجلس الشارقة للتعليم بينما تضم المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ونادي الثقة للمعاقين وأدنوك للتوزيع وهيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الخدمات الاجتماعية.