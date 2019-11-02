كايزر يعاتب جمهور العين بسبب استقباله لعموري

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عاتب الهولندي مارسيل كايزر، جمهور العين، بسبب الطريقة التي تم بها استقبال عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب الجزيرة، وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه أمام العين والتي انتهت بالتعادل السلبي في ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي: تفاجأت بالاستقبال الذي وجده اللاعب من جمهور العين وكنت أتمنى أن يحصل على بعض الاحترام فقد قام عمر بالعديد من الأشياء الرائعة للعين في وقت سابق، وحاليا اختار فريقا آخر وهو الآن يؤدي بشكل جيد جدا ويقدم كل ما عليه لأجل فريقه الحالي، ولذلك تفاجأت بالطريقة التي تم استقباله بها.

وأكد المدرب الهولندي، أنه ليس سعيدا بالتعادل أمام العين قياسا على تفوق فريقه أغلب فترات المباراة، غير أنه يرى النتيجة عادلة، موضحا أن أداء فريقه خصوصا في شوط اللعب الأول، كان جيد جدا، حتى قبل طرد لاعب العين بعد مرور 13 دقيقة من اللقاء، لافتا إلى أن الفرصة التي انفرد خلالها المهاجم علي مبخوت بالمرمى كان يمكن التسجيل بواسطتها قبل أن يعرقله مدافع العين ويتعرض للطرد.

وقال: تراجع العين بشكل واضح إلى منطقته بعد طرد مدافعه ما أتاح لنا فرصة السيطرة على المباراة وصناعة عدة فرصة لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، وفي الشوط الثاني ورغم أننا تابعنا سيطرتنا على اللقاء ولكن الأداء لم يكن بنفس جودة الشوط الثاني وكنت أتمنى أن أرى فريقي يلعب عن طريق الأطراف، وبحلول الدقيقة 80 سيطر العين على مجريات الأمور وسنحت له العديد من الفرص عن طريق الضربات الثابتة، وكان أقرب للتسجيل وخطف نقاط المباراة.