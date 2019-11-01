قمة العين والجزيرة تعادلية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أكتفى فريقا العين وضيفه الجزيرة بالتعادل 0-0 بعد مباراة شهدها نحو 14423 متفرجاً احتفلوا جميعا بيوم العلم ورفعوا أكبر علم للدولة على المدرجات مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

ورفع العين رصيده إلى (13 نقطة) فيما رفع الجزيرة رصيده إلى ( 11 نقطة)، ولعب العين لمدة 77 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد شاكر بحجة عرقلته لمهاجم الجزيرة علي مبخوت وهو على انفراد بالمرمى، ورغم أن حكم اللقاء منح اللاعب بطاقة صفراء في البداية إلا أن تقنية الفيديو تدخلت ليعود ويشهر في وجهه البطاقة الحمراء، ويقوم بطرده من الملعب.

كما طرد أيضا مدرب العين الكرواتي إيفان ليكو، وقد وجدت قرارات الحكم احتجاجاً صاخباً من جمهور العين الذي هتف ضده، وهذا هو التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بدوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، فيما ترجح كفة الجزيرة في عدد مرات الفوز ب 10 انتصارات، مقابل 8 للعين