غوران: غياب اللمسة الأخيرة وراء خسارة خورفكان

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب خورفكان بان غياب اللمسة الأخيرة لفريقه وراء خسارتهم اليوم لمباراتهم أمام النصر، مشيراً إلى انه سيقوم بتصحيح أوضاع الفريق قبل الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وأشار غوران إلى انه راض عن الأداء، لكن النتيجة التي انتهت عليها المباراة لم تكن منصفة قياساً بما قدمه فريقه في الشوط الأول وحصوله على أكثر من فرصة أكيدة أمام المرمى.

ونفى مدرب خورفكان وقوع خط الدفاع في أخطاء دفاعية على الرغم من حصول النصر على عدة فرص، لكن الدفاع كان في الموعد ويختلف مع من يقولون بان دفاع خورفكان لم يكن جيداً.