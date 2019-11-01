خيمينيز : لست قلقاً من إضاعة تيغالي للفرص

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن ثقته في قدرات نجم وهداف الفريق سيباستيان تيغالي، مؤكداً أن إضاعته للعديد من الفرص لا يعني هبوط مستواه، وأنه يساعد الفريق على تحقيق الفوز حتى لو لم يسجل الأهداف.

ودافع خيمينز عن تيغالي بعد إضاعة الأخير لأكثر من فرصة محققة خلال مباراة الوحدة والظفرة، مساء اليوم، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي وقال :" لست قلقاً من إضاعة تيغالي للفرص، فهو لاعب هداف وبإمكانه العودة للتسجيل في أي وقت، أعتقد أن كل لاعب في الفريق قام بواجبه على أكمل وجه، وتيغالي سجل هدفين في مباراة عجمان الماضية وتسبب في ركلة جزاء، المهم أنه يساعد الفريق كذلك على خلق الفرص، والأهم أن الوحدة يسجل الأهداف بغض النظر عمن يهز الشباك، وفي عجمان تيغالي هو من سجل، واليوم أمام الظفرة كان كارليتوس".

وأبدى خيمينز سعادته بالنقاط الثلاث التي حققها فريقه وانتصاره الثاني على التوالي، مشدداً على أن الفريق مطالب بمواصلة العمل بمنتهى الجدية والحفاظ على التوازن خلال الجولات المقبلة من الدوري.