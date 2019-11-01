مدرب الظفرة يعترف بأحقية الوحدة في الفوز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعترف الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة بأحقية منافسه الوحدة بالفوز الذي حققه على فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الوحدة استحق الفوز لأنه أظهر شخصية قوية خلال اللقاء واستطاع ترجمة الفرص التي أتيحت".

وأشار مدرب الظفرة إلى تأثر فريقه بغياب 4 عناصر مهمة بسبب الإصابات مما أدى إلى تراجع المستوى.

وأضاف:" دخلنا المباراة وسط ظروف صعبة نتيجة غيابات اضطرارية، وبالفعل تأثرنا بفقدان 4 لاعبين مهمين خاصة في خط الدفاع، وننتظر عودة عبد الرحمن يوسف وإبراهيم سعيد وجواو بيدرو خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما سيغيب الظهير الأيسر محمد سيف لفترة طويلة".