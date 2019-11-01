النصر يفوز على خورفكان بهدف المنقذ نغيريدو

المصدر: كلباء - محمد فضل- تصوير زيشان احمد



حقق النصر فوزه الثالث في دوري الخليج العربي وتمكن من إلحاق الهزيمة بخورفكان على ارضه وبين جمهوره، بهدف وحيد سجله الاسباني الفارو نغيريدو من ركلة جزاء (ق 75) ليصل رصيد النصر الى 10 نقاط ويتجمد خورفكان عند نقطتين في مركزه الأخير .

ويعتبر هذا الفوز الثالث لمدرب النصر الكرواتي كرونسلاف الذي تولى المهمة قبل ثلاثة أسابيع خلفاً للبرازيلي كايو .

ولم يرتقي الشوط الأول الذي أنتهى سلبياً في النتيجة والأداء للمستوى المطلوب ، و ساد الحذر الشديد مجريات الدقائق الأولى مع سيطرة النصر على إيقاع اللعب مع اعتماد خورفكان على المرتدات التي لم تخلو من خطورة ولاحت اكثر من فرصة لافتتاح التسجيل للعميد من الكرات الثابتة والركنيات التي لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب ، وفي المقابل كسب خورفكان ضربة ثابتة نفذها البرازيلي بسمارك بدقة متناهية تمكن الحارس شامبية من صدها على دفعتين (ق 31 ) لكن التعادل السلبي تسيد أجواء هذا الشوط .

وخلال شوط المدربين ضرب النصر حصاراً محكماً بغية تسجيل هدف التقدم لكن معظم طلعات العميد وجدت حارساً يقظاً بعد أن انقذ محمد يوسف مرمى فريقه خورفكان من راسية أنطونيو التي كانت في طريقها للمرمى وشكلت خطورة بالغة (ق 52 ) ، ولاحت فرصة ثانية للعميد مؤكدة للعميد من الكرة الثابتة التي تصدى لها محمود خميس صداها حارس خورفكان وتسقط امام سعيد سويدان الذي وجد نفسه في مواجهة الحارس لكنه فشل في افتتاح التسجيل بعد ان ركل الكرة خارج المرمى بطريقة غريبة (ق 56 ).

واثمر الضغط النصراوي عن تسجيل أول أهداف المباراة من ضربة جزاء استعان فيها الحكم سلطان صالح بتقنية الفيديو التي اثبتت صحة عرقلة اللاعب عادل مع لاعب النصر براندلي كواس (ق 75 ) ولم يتوانى الاسباني الفار نغيردو في ايداعها الشباك وسط فرحة احتياطي العميد هدف انتهت عليه المباراة لمصلحة النصر .