الوحدة يواصل صحوته بثلاثية في مرمى الظفرة

المصدر: ابوظبي - محمد صادق

واصل الوحدة صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد تغلبه على ضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية استاد آل نهيان، في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليقفز العنابي إلى المركز السادس في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تراجع الظفرة للمركز السابع بعد أن توقف رصيده عند 7 نقاط عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

ونجح الوحدة مع مدربه الجديد الإسباني مانويل خيمينز في استعادة التوازن عقب البداية المخيبة في الجولات الأربعة الأولى.

وافتتح محمد برغش التسجيل للوحدة مبكراً في الدقيقة السادسة بهدف بعد تأكيد تقنية الفيديو أن الكرة تخطت خط المرمى، وأضاف كارليتوس نجم اللقاء الأول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39، بينما قلص مسعود سليمان النتيجة للظفرة برأسية في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف كارليتوس الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 68 ليقتحم اللاعب الإسباني قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف.