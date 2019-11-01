خورفكان والنصر.. دعم الثقة

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل ــ دبي ـ علي الظاهري

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يتطلع فريق النصر إلى مواصلة صحوته والعودة بفوز ثمين من الساحل الشرقي في مباراته في السادسة من مساء اليوم أمام خورفكان بملعب كلباء في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ويلعب الفريقان بشعار دعم الثقة بعد تحقيق النصر انتصارين متتاليين تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي كرونوسلاف، ما قاد الفريق إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط. فيما يبحث أبناء الخور عن أول انتصار في الدوري بعد إسناد المهمة إلى الصربي غوران، الذي تقدم له الإدارة كل الدعم والثقة. ويدخل النصر اللقاء منتشياً بالفوز الأخير على شباب الأهلي في الديربي وبصفوف مكتملة باستثناء طارق أحمد الذي يغيب للإيقاف بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء في الجولات الماضية، فيما يبحث خورفكان عن تحقيق أول فوز ومغادرة المركز الأخير ويخوض المباراة بصفوف مكتملة.

وأكد كرونوسلاف مدرب النصر أنه تنتظرهم مباراة مهمة أمام خورفكان، مشيراً إلى أن «العميد» يرتدي ثوباً جديداً ويبحث عن الانتصارات دائماً. وقال: نسعى إلى تحقيق الفوز لاستكمال الانتصارات التي حققناها على الوحدة وشباب الأهل.تحضيرات

وأشاد كرونو بتحضيرات الفريق مشيراً إلى دراسة المنافس عبر مشاهدة وتحليل 3 أو 4 مباريات لفريق خورفكان، مؤكداً جاهزية «العميد» لتحقيق الفوز في ظل الرغبة القوية في استكمال النتائج الجيدة،والحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب.

وعن الاختلاف بين الموسم الماضي والحالي قال :الدوري هذا العام مختلف عن الموسم السابق، فالآن هناك 5 أو 6 فرق يتنافسون على مراكز المقدمة في جدول الترتيب، عكس الموسم الماضي الذي تصدره الشارقة منذ بداية الموسم وحتى نهايته. وختم كرونوسلاف قائلاً: الأجواء رائعة، كنا بحاجة إلى الفوز لإعادة الثقة مرة أخرى إلى اللاعبين وهو ما تحقق، الآن لدينا الوقت الكافي للعمل.

وأكد الصربي غوران مدرب خورفكان أنه تابع أكثر من مباراة للنصر، ووصفه بالفريق القوي والمتطور، محذراً في نفس الوقت من خطورة الإسباني نيغريدو، داعياً لاعبي فريقه إلى الحد من تحركاته. وقال: مستوى خورفكان في تطور وبدأت أتعرف على إمكانات لاعبيه.