الوحدة والظفرة.. الصحوة والتعويض

المصدر: بوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

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يتطلع الوحدة إلى استمرار صحوته عندما يستضيف الظفرة في السادسة مساء اليوم على ملعب العنابي باستاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، واستعاد «العنابي » نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على عجمان 4- 2 بعد انتفاضة قوية عقب تأخره في النتيجة يسعى إلى تحقيق الفوز الثاني له على التوالي والتخلي عن عاداته في السنوات الأخيرة بالكتابة على سطر وترك آخر، كما يأمل الفريق تحسين موقعه والتقدم خطوة للأمام، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 6 نقاط.



بينما تبدو الأوضاع في الظفرة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط ،صعبة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب إصابة محمد سيف وسلطان السويدي وإبراهيم سعيد وعبد الرحمن يوسف، بجانب غياب المهاجم جواو بيدرو بالبطاقة الحمراء ويسعى الفريق إلى استعادة التوازن وتعويض جماهيره عن الخسارة التي تعرض لها على ملعبه أمام الوصل.



ويبحث الوحدة عن فوز غاب أمام الظفرة في مواجهتي الموسم الماضي بعد أن تفوق الظفرة في الدور الأول 4-2 ، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 1- 1.



صعوبة



وشدد خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة على صعوبة مباراة الظفرة وأنها تتطلب التعامل بمنتهى الجدية والتركيز من أجل مواصلة الانتصارات، مشيراً إلى أن وضع الوحدة حالياً أفضل وخوض المباراة على ملعبه يعد ميزه، وأشار إلى أنه يسعى للتركيز على الإيجابيات والتأكيد على عدم الاسترخاء لافتاً إلى أنه يتوقع ردة فعل قوية من الظفرة الساعي لتعويض خسارته في الجولة الماضية.



نقص



وأكد رازوفيتش مدرب الظفرة أنه أمام تحد كبير نتيجة النقص الذي يعاني منه الفريق إضافة إلى قوة الخصم، مشيراً إلى أنه سيدفع بالعناصر البديلة التي ظلت تطالب بالمشاركة الأساسية وقال: مثل هذه الظروف تصنع نجوماً جدداً.



وكشف عن أن عقلية لاعبي الظفرة تغيرت كثيراً وأن كل لاعب أصبح تركيزه على الفوز فقط بغض النظر عن مستوى المنافس أو أي معاناة يعيشها الفريق.