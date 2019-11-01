بعثة «الأبيض الشاب» إلى طهران غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب غداً إلى طهران عبر مطار دبي الدولي استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا للشباب «تحت 19 عاماً» التي تنطلق في طهران 6 الجاري، ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران، قيرغيزستان ونيبال.

واستقر الجهاز الفني بقيادة فيدرو ميلينا على القائمة النهائية للاعبين المشاركة في التصفيات بعد سلسلة مراحل تحضيرية شارك فيها عدد كبير من اللاعبين لاختيار الأفضل.

وخاض «الأبيض الشاب» خلال معسكره الخارجي في طشقند مباراة ودية أمام نظيره الأوزبكي وخسرها بهدف وأكد فيدرو ميلينا أن المعسكر حقق أهدافه الفنية باعتباره المحطة الأخيرة من محطات الإعداد للتصفيات.