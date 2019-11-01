الشارقة يتمسك بالصدارة وشباب الأهلي ينطلق بثلاثية

المصدر: متابعة- البيان الرياضي

تمسك فريق الشارقة بصدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه الفجيرة 2-1، باستاد الشارقة ضمن منافسات الجولة السادسة، سجل للشارقة غوميز «ق11»، وياسر سالم مدافع الفجيرة، نيران صديقة «ق 83»، بينما أحرز هدف الفجيرة فيرناندو من ركلة جزاء «ق 45»، وبهذه النتيجة حافظ الشارقة على صدارته برصيد 16 نقطة.



وشهد اللقاء طرد لاعب الفجيرة عبد الله صالح لتدخله العنيف ضد ريكاردو غوميز لاعب الشارقة «ق 29» ليكمل الفجيرة المباراة بعشرة لاعبين.

وانطلق شباب الأهلي بفوزه على ضيفه عجمان 3-1 أمس، باستاد راشد في دبي ورفع رصيده إلى 13 نقطة،بالمركز الثاني وتجمد رصيد عجمان عند 7 نقاط، وهي الخسارة الثالثة على التوالي لـ«البرتقالي».

سجل الثلاثية لوفانور وإسماعيل الحمادي ويوسف جابر في الدقائق 22 و41 و 74 ولعجمان أبوبكر تراولي، «ق 52»،وألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 9، نظراً لدفع مدافع عجمان وواصل الوصل صحوته وتغلب على حتا 3 - 1 باستاد زعبيل، رغم النقص العددي عقب طرد لاعبه خالد سبيل، سجل ثلاثية «الإمبراطور» كل من لوكاس غالفاو «ق15»، ولجأ الحكم يحيى الملا إلى تقنية «فار» لتأكيد الهدف وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني «ق64»، وعلي سالمين، الثالث، «ق80»، فيما سجل للإعصار عبد الله كاظم «ق 60»، وبهذه النتيجة وصل الوصل إلى النقطة السابعة في المركز الثامن فيما تجمد الفريق عند النقطة الخامسة.



وحقق كلباء فوزاً مثيراً على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1 في مباراة «مجنونة» شهدت احتساب الحكم عادل النقبي ركلتي جزاء لمصلحة «النمور»، وطرد لاعبين من بني ياس هما فواز عوانة «ق 45+2» وسهيل النوبي «ق 88»، كما رفض احتساب ركلة جزاء لـ «السماوي» في الوقت بدل الضائع بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.



أحرز ثنائية كلباء المجري جوجاك في الدقيقتين 18،30 من ركلتي جزاء، وسجل لبني ياس سلطان الشامسي في الدقيقة 60، وبهذا الفوز وصل «النمور» إلى النقطة السادسة متساوياً مع «السماوي».

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات أبرزها ديربي العاصمة بين العين والجزيرة، ويلعب الوحدة مع الظفرة، وخورفكان مع النصر.