جوجيكا .. المخاطر مع «الصقور»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يتطلع المدرب المقدوني جوجيكا إلى النجاح في تجربته الجديدة مع فريق الإمارات لكرة القدم، وتقديم خبراته التدريبية هذه المرة بدوري «الهواة»عكس مشواره السابق عندما تولى مهمة تدريب كل من الظفرة وحتا في دوري الكبار، وتنتظر جوجيكا مهمة محفوفة بالمخاطر بدوري الدرجة الأولى الذي ينطلق 8 الجاري، خصوصاً وأن الإمارات سيبدأ مشواره في دوري «الهواة» أمام فريق الحمرية أحد الفرق المرشحة للصعود لدوري الأضواء، كما أن «الصقور» مازال تحت وطأة النتائج السيئة التي حققها ضمن الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تلقى الفريق 3 هزائم أمام كل من البطائح والحمرية والعربي.

ولن تكون المهمة سهلة على المدرب جوجيكا الذي حضر أمس تدريبات فريقه الجديد، حيث يتعين عليه أولاً تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع يده على مكامن القوة في الفريق وتصحيح السلبيات، وسيستعين جوجيكا بخبراته التدريبية الكبيرة من أجل إعادة «الصقور» للتحليق من جديد في «المحترفين» فهل يكتب له النجاح ويستعيد الفريق ثقة جماهيره في الخطوة الأولى بدوري «الهواة» بعد أيام.