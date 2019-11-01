رفع أكبر علم في استاد هزاع بن زايد

المصدر: العين- طلحة عبد الله

تعتزم جماهير ناديي العين الجزيرة، رفع أكبر علم للدولة، يتم عرضه على منصة رسمية في مدرجات استاد هزاع بن زايد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم بالجولة السادسة من دوري الخليج العربي، واختارت الجماهير الدقيقة 48 من اللقاء لعرض العلم العملاق، بمناسبة يوم العلم، تحت شعار «فرحة وطن»، وترسيخاً لمفهوم البيت متوحد.

واستجابت إدارة الاستاد لمطالب الجماهير، وقامت بفتح مدرجات الطابق الثالث لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جمهور الفريقين الراغبين في متابعة المباراة، وذلك بعد امتلاء الطابقين الأول والثاني، ويتوقع أن تحظى مباراة القمة بحضور جماهيري لافت.