العين والجزيرة.. قمة ساخنة

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله ــ أبوظبي - محمد محسن

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يستضيف العين في التاسعة إلا ربعاً من مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، غريمه التقليدي فريق الجزيرة في قمة ساخنة لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة بدأ اشتعالها قبل أيام لما تحمله من خصوصية لجماهير الفريقين، خصوصاً وأنها تحمل عدة مواجهات ثنائية بين لاعبي الفريقين والمشهد الأكثر سخونة لعب الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» بقميص الجزيرة أمام ناديه القديم العين للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بالإضافة إلى مواجهة أخيه محمد عبدالرحمن.



وتشهد هذه المرة على سبيل المثال مشاركة الشقيقين عمر ومحمد عبد الرحمن، ضد بعضهما البعض بعد انتقال عموري إلى صفوف الجزيرة. ونجح العين في ملء فراغ صانع الألعاب بفضل التألق الواضح لعدد من نجومه بقيادة بندر الأحبابي في تجاوز هذه المعضلة بفضل التألق الواضح لعدد من نجومه بقيادة بندر الأحبابي ليحقق انتصارات كبيرة آخرها على الفجيرة 7 - 1.



أما الجزيرة فيسعى لتأكيد فاعلية هجومه القوي بقيادة علي مبخوت في مواجهة دفاع العين، في ظل وجود صانع الألعاب الموهوب عمر عبد الرحمن المعروف ببراعته اللافتة في صناعة الأهداف، وأنهى «فخر أبوظبي» تحضيراته مدفوعاً بفوز ثمين على اتحاد كلباء في الجولة الماضية 3 - 2 ويفتقد الفريق لاعب الوسط عامر عبدالرحمن والبرازيلي كينو للإصابة.



ويحتل العين المركز الثاني في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشارقة، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 10 نقاط ويتطلع كل فريق لتحصيل النقاط الثلاث والتقدم خطوة في سباق الصراع على الصدارة.



لم يخفِ الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين قلقه إزاء المشاكل التي يواجهها دفاع فريقه في التعامل مع الكرات الطويلة ما سبب لهم إزعاجاً كبيراً خلال المباريات السابقة، وقال الإشكالية التي عانينا منها تكمن في التعامل مع الكرات الطويلة في العمق وهو ما سبب لنا إزعاجاً ونعمل على التصدي لها خلال التدريبات، وبما أن لاعب المحور أحمد برمان لن يشارك في المباراة فسنوظف شيوتاني إلى جانب يحيى نادر في وسط الملعب، وسنرى مدى فاعلية هذه الخطة.



وأضاف: ندرك أن المباراة بين فريقين كبيرين ما يتطلب تركيزاً عالياً وقتالاً مستمراً في أرضية الملعب، وأتوقع أن يقدم لاعبو الفريقين مباراة حماسية وبجدية كبيرة لتحصيل النتيجة المأمولة، وقمنا بتقييم أداء الفريق بعد تصحيح السلبيات، كما حللنا أداء الجزيرة ووقفنا على نقاط القوة والضعف لوضع الأسلوب المناسب الذي يساعدنا على إحداث التفوق، وفي المباريات التي خضناها خارج ملعبنا سجل الجمهور حضوراً حاشداً، وأتوقع أن تشهد مباراة الليلة حضوراً أكبر.



رقابة



وأضاف: سأركز على نقاط ضعف المنافس لتحقيق الفوز عليه، ومن وجهة أن نظري أن عمر عبد الرحمن يملك إمكانات عالية ولديه الكثير من المتابعين، وسنفرض عليه الرقابة اللصيقة ونعمل على حصاره داخل الملعب، وبالمقابل لدينا لاعبون أقوياء مثل لابا كودجو، وكايو كانيدو، وبندر الأحبابي، ومحمد عبد الرحمن ويحيى نادر وخالد عيسى وأثق كثيراً في قدراتهم وإمكاناتهم، وبالطبع فسنركز على الأداء الجماعي.



طاقة إيجابية



وعلق مدرب الجزيرة مارسيل كايزر على «القمة» التي وصفها كثيرون بأنها ستكون الأكثر سخونة بقوله: المباراة لا تحتمل أكثر من 3 نقاط، نركز فقط على فريقنا وكيفية تحقيق الفوز، وبالنسبة لعمر عبدالرحمن فإنه لاعب محترف وسيقدم أقصى ما لديه، بعيداً عن أي ضغوطات خارجية، ومن الجيد عودة اللاعبين لمواجهة فرقهم القدامى مجدداً حيث تمنحهم طاقة إيجابية لتقديم الأفضل.

وأضاف: التحضيرات تسير بالشكل الجيد والفريق جاهز بدنيًاً وذهنياً، وسيغيب عن المباراة عامر عبدالرحمن والمهاجم البرازيلي كينو، وأعتقد أن المواجهة ستكون مميزة، وستحظى بالزخم الجماهيري نظراً لتنافسية الفريقين.



توقع



وعن توقعه لسيناريو المباراة في ضوء قيادة الجزيرة الموسم الماضي وتحقيق الفوز على العين 2 ـ 1 في الجولة 6 قال: الفريقان تغيرا على مستوى الانتدابات، وأسلوب اللعب اختلف، لكنهما يتشابهان في الأسلوب الهجومي، ومشيراً إلى أنه تولى المسؤولية منذ أسبوعين، وأولويات المرحلة عدم النظر عن ترتيب المنافسين، والتركيز فيما يخص فريقه بحصد النقاط والتطور من مباراة لأخرى.



حضور جماهيري



وتحظى مباراة القمة باقبال جماهيري كبير من خلال حجز تذاكر اللقاء عبرالموقع الإلكتروني والمنافذ الأخرى المخصصة للبيع، ومن المنتظر أن تمتلئ مدرجات استاد هزاع بن زايد بجماهير الفريقين ومن وقت مبكر ، وخاصة وان المباراة ستشهد مواجهات بين نجوم الفريقين ، مع مشاركة الدوليين والذين غابوا عن مباراة الكأس بين الفريقين.



وبدأت حمى المباراة مبكرا من خلال إطلاق هاشتاقات متبادلة بين المشجعين لتحفيز الجماهير على الحضور.

على الجانب الآخر استجابت إدارة استاد هزاع بن زايد لطلب الجماهير بفتح الطابق الثالث بالاستاد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير التي تعتزم متابعة «ديربي العاصمة» .



تحضيرات

بندر الأحبابي: أجواء التفاؤل



قال بندر الأحبابي، لاعب العين: إن الأجواء في العين قبل مباراة الجزيرة تبعث على التفاؤل والإيجابية، لافتاً إلى أن التحضيرات للمباراة مضت على أفضل نسق ووضع المدرب الترتيبات الفنية المطلوبة وسنعمل على تنفيذها والتقيد بتوجيهاته بالصورة المطلوبة لتحقيق الفوز.



وأكد الأحبابي عزمه على متابعة رحلة التألق وتقديم الأفضل مع الفريق حتى نهاية الموسم، مشيراً إلى تألق أي لاعب بالفريق يحسب لبقية اللاعبين لأنهم يساعدونه على التميز، ونحن نعد جمهور العين بأفضل عمل في جميع الاستحقاقات المقبلة.



وقال: منافسنا فريق كبير ومواجهته تعني لنا النقاط الثلاث فقط لأنه إذا فزنا اليوم مثلاً وخسرنا مباراتنا المقبلة أمام بني ياس فكأننا لم نفعل شيئاً، لذلك فكل مبارياتنا تحظى بنفس درجة الاهتمام والاحترام. العين - البيان الرياضي



جاهزية

سيريرو: حافز الفوز



أكد ثولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة جاهزية فريقه لخوض مباراة القمة أمام العين، وقال الجميع لديه الحافز لتحقيق الفوز وتحسين ترتيب الفريق، كما تكتسب المباراة أهميتها من جماهيرية الفريقين.

وأضاف: سمعت من زملائي عن ديربيات الجزيرة والعين، وما تتضمنه من مستوى فني عال وحضور جماهيري كبير، وأتمنى التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقي، وأعتقد أن الحظوظ متساوية .



وتابع: لدينا الثقة في الجهاز الفني في اختيار التشكيلة الأفضل، ولا يهم من سيلعب أساسياً أو احتياطياً، الأهم العودة من العين بالنقاط الثلاث، لافتاً إلى أن الدوري الإماراتي متميز والمستويات متقاربة بين أغلب الفرق، وأحياناً النتيجة تحسمها التفاصيل الصغيرة. أبوظبي - البيان الرياضي