الوصل ينجو من "الإعصار الحتاوي" بعشرة لاعبين

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصل نادي الوصل صحوته في دوري الخليج العربي، عقب تغلبه على نادي حتا بنتيجة (3 – 1) على الرغم من النقص العددي عقب طرد لاعب نادي الوصل خالد سبيل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعبيل" ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

سجل أهداف الوصل كل من لوكاس غالفاو في الدقيقة 15، وويلتون سواريز في الدقيقة 64، وعلي سالمين في الدقيقة 80، فيما سجل هدف نادي حتا الوحيد اللاعب عبد الله كاظم في الدقيقة 60.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة حذرا متبادلا بين الفريقين، إلى أن جاءت المحاولة الخطيرة من لاعب نادي حتا ريكاردو فالينتي في الدقيقة 11 إثر تسديدة قوية، إلا أن لاعبي الوصل أحبطوا مخططات "الإعصار" في الدقيقة 15 عندما سجل المدافع البرازيلي لوكاس غالفاو الهدف الأول لـ "الإمبراطور" والذي تأخر تأكيده طويلا، إذ آثر الحكم يحيى الملا الرجوع إلى تقنية "الفار" لتأكيد الهدف.

وفي الدقيقة 23 حاول لاعب حتا كريستيان لوبيز معادلة النتيجة، إلا أن الحارس حميد عبد الله كان بالمرصاد ونجح في صد التسديدة، والذي لم يحبط من عزيمة "الإعصار الحتاوي" من معادلة النتيجة، إذ كانت السيطرة في معظم أوقات الشوط الاول لصالح فريق حتا، مع بعض المحاولات من "الإمبراطور" لمضاعفة النتيجة.

وواصل نادي حتا ضغطه خلال الشوط الثاني،إلا أن عدم التركيز وإضاعة الأهداف كانا السمة السائدة لـ "الإعصار الحتاوي" على الرغم من النقص العددي لنادي الوصل عقب طرد اللاعب خالد سبيل من اللقاء، حتى الدقيقة 60 عندما تمكن اللاعب عبد الله كاظم من تعديل النتجية لصالح نادي حتا.

وفي الدقيقة 64 أعاد النجم البرازيلي ويلتون سواريز "الإمبراطور" إلى أجواء المباراة، عندما سجل الهدف الثاني لفريقه، والذي على إثرها تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط، حتى الدقيقة 80 عندما أضاف اللاعب علي سالمين الهدف الثالث لـ "الإمبراطور".