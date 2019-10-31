الشارقة يتمسك بالصدارة بعد فوز صعب على الفجيرة

المصدر: الشارقة –عزالدين جاد الله

تمسك فريق الشارقة بصدارته لدوري الخليج العربي بعد فوزه بصعوبة على ضيفه الفجيرة 2-1، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

سجل للشارقة ريكاردو غوميز " 11"، ومحمد خلفان "83" بينما أحرز هدف الفجيرة فيرناندو جبرايل من ركلة جزاء " 45".

وبهذه النتيجة يحافظ الشارقة على صدارته للترتيب العام للدوري برصيد 16 نقطة، مقابل 6 نقاط للفجيرة في المركز الحادي عشر.

وشهد اللقاء طرد لاعب الفجيرة عبد الله صالح لتداخله العنيف ضد ريكاردو غوميز لاعب الشارقة 29 ليكمل الفجيرة المباراة بعشرة لاعبين، حيث أغلق الذئاب الدفاع مما صعب من مهمة الشارقة الذي كثف من هجومه في الشوط الثاني وأثمر عن الهدف الثاني عن طريق محمد خلفان حيث اصطدمت الكرة بمدافع الفجيرة ياسر سالم.