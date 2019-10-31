كلباء يواصل الصحوة ويعبر السماوي بثنائية جوجاك

المصدر: كلباء – محمد فضل

حقق كلباء فوزاً مثيراً على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1 بعد مباراة "مجنونة" شهدت احتساب الحكم عادل النقبي لركلتي جزاء لمصلحة النمور وطرد لاعبين من بني ياس هما فواز عوانة (ق 45+2 ) وزميله سهيل النوبي ق 88.

وسجل ثنائية كلباء المجري جوجاك( ق 18 ،30 ) "ركلتي جزاء" و أحرز هدف بني ياس سلطان الشامسي (ق 60 ) ليرفع النمور رصيدهم إلى 6 نقاط وهو ذات الرصيد الذي يملكه بني ياس

سيطرة النمور

وعن مجريات المباراة تمكن كلباء من التقدم "ق 18" عبر ركلة جزاء تسبب فيها مدافع السماوي خميس الحمادي الذي عرقل المزعج ياسين البخيت داخل منطقة الجزاء ليتقدم المجري جوجاك للركلة محرزاً هدف فريقه الأول بطريقة رائعة بعد ان وضع الكرة على يمين الحارس فهد الظنحاني الذي توجه للزاوية اليسرى .

هدف أسعد انصار النمور في المدرجات

ومنح لاعبو كلباء مزيداً من المعنويات ليقوموا بعدة طلعات من العمق والأطراف لينتج الضغط الكلباوي المستمر عن ركلة جزاء ثانية اثر ارتطام الكرة بيد مهاجم بني ياس المتراجع كوندي تردد الحكم عادل النقبي في احتسابها اولاً لكنه استعان بتقنية الفيديو التي أكدت صحة الركلة التي انبرى لها ايضاً "الاختصاصي" جوجاك ليركلها هذه المرة يسار مرمى بني ياس ويخدع الحارس الضنحاني للمرة الثانية على التوالي ق 30 .

وازدادت الضغوط على مدرب بني ياس الألماني شايفر الذي أكمل الحصة الأولى بعشرة لاعبين اثر طرد كابتن الفريق فواز عوانة بعد تدخله العنيف مع اللاعب ماجد راشد ليستعين الحكم النقبي وللمرة الثانية على التوالي بتقنية الفيديو التي أكدت صحة الحالة وبالتالي خوض السماوي ل45 دقيقة قادمة بعشرة لاعبين .

تقليص الفارق

وبعدم مرور ساعة على المباراة قلص السماوي الفارق عبر رأسية سلطان الشامسي الذي تطاول لكرة كوندي واضعاً الكرة يمين الحارس جمال السراح ق 60 وشهدت الدقائق الأخيرة اثارة مطلقة بعد طرد لاعب بني ياس سهيل النوبي ق 88 بعد اعتراضه مسار جوجاك الذي كان في وضعية انفراد بحارس السماوي ، وفي الوقت الإضافي طالب لاعبو بني ياس بركلة جزاء لكن النقبي وبعد مراجعة تقنية الفيديو انهى المباراة بفوز كلباء على السماوي 2-1 .