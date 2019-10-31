شباب الأهلي يفوز على عجمان ويضغط على القمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق شباب الأهلي، فوزاً مهماً على ضيفه عجمان 3-1 مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، وتجمد رصيد عجمان عند 7 نقاط، بعدما تلقى "البرتقالي" الخسارة الثالثة على التوالي.

وسيطر شباب الأهلي، على مجريات الشوط الأول، وأضاع فرصة التسجيل مبكراً، بتسديدة لإسماعيل الحمادي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4، بعدما أنقذها حارس عجمان بصعوبة، ورد عليه فاندر فييرا لاعب عجمان، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وألغى حكم المباراة هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 9، لدفع المهاجم لمدافع عجمان، ثم أنقذت تقنية الفيديو، حكم المباراة من إلغاء هدف ثاني لشباب الأهلي بداعي التسلل في الدقيقة 22، ليحتسب هدفاً سجله لوفانور، برأسية بعد عرضية من أحمد خليل.

وسجل إسماعيل الحمادي، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 41، بعد عرضية من الجانب الأيسر، مستفيداً من سوء تركيز ومراقبة من مدافعي عجمان، وتخلص بعدها عجمان من حذره الدفاعي في محاولة لتقليص الفارق، قبل أن تنهي صافرة حكم المباراة الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين نظيفين.

وتمكن أبوبكر تراولي، من تقليص الفارق، بتسجيل هدف لعجمان في الدقيقة 52، ونجح يوسف جابر، في إعادة الفارق، برأسية جميلة في مرمى عجمان في الدقيقة 74، ليعزز شباب الأهلي تقدمه بهدف ثالث.

وكاد عجمان أن يخطف هدفا ثانيا في الدقيقة 87، من خطأ مشترك للحارس ماجد ناصر، والمدافع وليد عباس، إلا أن ماجد أصلح الخطأ وأنقذ الكرة، ليحافظ شباب الأهلي على الفوز، ويصالح جمهوره، بعد الخسارة في الجولة الماضية من النصر بهدف دون مقابل.