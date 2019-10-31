«الرباط الصليبي» يطارد نجوم الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تطارد إصابة «الرباط الصليبي» وتهدد بشكل مستمر نجوم نادي الظفرة الذي يعتبر أكثر أندية دوري المحترفين خسارة للاعبيه بسبب «القطع» الذي شمل 6 عناصر خلال موسمين.

كان آخرهم محمد سيف الظهير الأيسر الذي بينت الفحوصات الطبية التي خضع لها أول من أمس أنه يعاني من ذات المشكلة التي كانت سبباً في توقف سلطان السويدي قبل أيام قلائل عن مزاولة نشاطه، ليفقد الفريق جهود نجميه حتى نهاية الموسم الحالي.

وبدأت موجة إصابات الرباط الصليبي في الظفرة الموسم الماضي، وكانت البداية بالبرتغالي هيلدر تياغوا، وتبعه رومولو، وشعيب الحربي، وسعيد الكثيري، لينضم إليهم سلطان السويدي ومحمد سيف.