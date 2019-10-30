الإمارات يقترب من المقدوني جوجيكا مدرب حتا السابق

المصدر: متابعة- محمد فضل

بات المدرب المقدوني جوجيكا الأقرب لتولي تدريب صقور الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك خلفاً للمواطن عيد باروت الذي اعتذر عن اكمال المهمة.

وعلم البيان الرياضي بأن إدارة الإمارات تواصلت مع المدرب جوجيكا المتواجد حالياً بمسقط رأسه، والذي أبدى موافقته أولية على العودة من جديد للدولة والاشراف على تدريب الصقور بعد أن سبق له تولى تدريب الظفرة وحتا.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة اتمام المفاوضات بين الجانبين، خصوصاً وأن إدارة نادي الإمارات تسعى لاغلاق هذا الملف بصورة نهائية قبيل انطلاقة دوري الدرجة الأولى في الثامن من نوفمبر القادم، حيث يلاقي الإمارات في المباراة الأولى فريق الحمرية، الذي حقق الفوز على الصقور خلال مسابقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما تجمع مباريات الأسبوع الأول من دوري الأولى كلا من دبا الفجيرة ضد الذيد ومصفوت في مواجهة العربي، ويلاقي دبا الحصن فريق مسافي والبطائح في مواجهة التعاون فيما سيكون العروبة في الراحة الأسبوعية خلال الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى المؤهل إلى مسابقة دوري الخليج العربي.

وكانت إدارة الصقور قد صرفت النظر عن التعاقد مع المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر.