مدرب الظفرة يشكو من الغيابات قبل مواجهة الوحدة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

شكا الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة ، من غياب عناصر مؤثرة عن تشكيلة الفريق في مباراته مساء الجمعة أمام مضيفه الوحدة ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وقال رازوفيتش: نواجه نقصا حادا في صفوف فريقنا بغياب جواو بيدرو لنيله البطاقة الحمراء، وسلطان السويدي وعبد الرحمن يوسف وإبراهيم سعيد ومحمد سيف بسبب الإصابات، وهي مشكلة بالنسبة لنا، لكنها تعتبر فرصة أمام بعض اللاعبين الذين يشكون من عدم المشاركة، فقط عليهم إثبات الجدارة وأحقية المشاركة لان مثل هذه الفرص لا تأتي كثيرا.



وأثنى رازوفيتش على الوحدة وقال إنه فريق قوي ويعتبر من أندية المقدمة وبه عناصر متميزة، مشيرا إلى أنه يتوقع وجود صعوبة في تخطي عقبته وقال : رغم الظروف التي نمر بها لكننا سنلعب من اجل الفوز، الجيد في الظفرة أن عقلية اللاعبين دائما تتجه نحو النقاط الثلاث ولايفكرون في التعادل، صحيح أن الوحدة يريد أيضا الفوز وسيلعب المباراة في ظروف أفضل ولكننا بالمجهود يمكن أن نتفوق عليه.