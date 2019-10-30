محمد سيف ثاني ضحايا الرباط الصليبي في الظفرة

المصدر: أبوظبي -أحمد عيسى

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد سيف مدافع الظفرة عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي يتطلب إجراء عملية وجلسات تأهيل مع الإبتعاد عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أشهر الشي الذي يؤكد نهاية موسم مبكرا مع فريقه لينضم إلى زميله المدافع سلطان السويدي الذي تعرض لذات الإصابة قبل أيام قلائل ويكون الضحية الثانية لواحدة من أخطر أنواع الإصابات التي يتعرض لها نجوم كرة القدم.

وشكلت إصابة محمد سيف "26 عاما" الذي أنضم مؤخرا لفرسان الظفرة قادما من الوحدة بعقد لمدة موسم، صدمة كبيرة داخل أسرة النادي خاصة أنه يعتبر النجم الأميز في الفريق منذ بداية الموسم بعد تألقه اللافت في جميع المباريات السابقة وإحرازه 3 أهداف في منافستي كأس الخليج العربي ودوري المحترفين ، ونتيجة لتألقه مدد النادي معه تعاقده حتى يوليو 2023 لتأتي الإصابة وتعطل مشواره مع الفريق في أفضل فتراته الكروية بالملاعب.