غوران : نبحث عن الفوز الأول عبر بوابة العميد

المصدر: خورفكان- محمد فضل

حذر الصربي غوران مدرب خورفكان من خطورة فريق النصر الذي يزور الساحل الشرقي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري الخليج العربي مشيراً الى أن مستوى خورفكان في تطور وبدأ يتعرف اكثر على إمكانات لاعبيه ووظائفهم في الملعب، منوهاً أن النصر سيأتي الى كلباء منتشياً بفوزه على شباب الأهلي، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة الحد من خطورة ابرز لاعبي العميد وهو الاسباني الفار نغيردو هداف العميد ويجب على رباعي الخط الخلفي قطع الكرات قبيل وصولها لنغيردو، منوهاً الى أن النصر يمتلك أيضاً لاعبين على مستوى عال لكن ثقته كبيرة في كافة لاعبي خورفكان الطامحين لتحقيق أول انتصار في المسابقة عبر بوابة العميد.

وجدد المدرب غوران رضاه عن الفريق عقب التعادل مع بني ياس مشيراً الى أن لاعبي الفريق يملكون الرغبة والحماس واعود وأقول بأن التركيز مطلوب امام طوال زمن المباراة وفي كافة خطوط الفريق ، وحول الخطة التي سيضعها للمباراة قال غوران بأن لكل مباراة لها استراتيجتها وسأقوم بتغيير خطة اللعب حسب قوة وضعف الطرف المنافس معرباً عن أمله في إبقاء اللاعبين على النقاط الثلاثة بملعب المباراة ، ونفى المدرب اية غيابات في صفوف الفريق مشيراً الى ان كل اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية ومستعدون للتواجد منذ بداية المباراة.

من جانبه اكد لاعب خورفكان فهد حديد ان بقاءه رهن دكة الاحتياطي لا يسبب له أي ضغوط طالما هو جاهز فنياً وبدنياً مشيراً الى أنه سيكون رهن إشارة المدرب غوران ومتى ما تحصل على فرصة اللعب منذ البداية سيكون هدفه بالتأكيد استغلالها وتقديم العرض المنتظر من قبل جماهير خورفكان التي نطالبها بالتواجد خلال مباراة الجمعة المهمة امام المهمة .