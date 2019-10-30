كايزر: "عموري" محترف وسيقدم كل ما لديه أمام العين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تترقب الجماهير قمة من نوع خاص تجمع الجزيرة والعين الجمعة ضمن الجولة السادسة للدوري، على استاد هزاع بن زايد. وسيسعى كل فريق لدعم ترتيبه في المربع الذهبي، حيث يأتي الجزيرة رابعاً بـ 10 نقاط، في مقابل 12 نقطة للعين محتلاً المركز الثاني. والمشهد الأكثر سخونة لعب الدولي عمر عبدالرحمن بقميص الجزيرة أمام ناديه القديم العين للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بالإضافة إلى مواجهة أخيه محمد عبدالرحمن.

وعلق مدرب الجزيرة مارسيل كايزر على "القمة" التي وصفها كثيرون بأنها ستكون الأكثر سخونة بقوله: "المباراة لا تحتمل أكثر من 3 نقاط، نركز فقط على فريقنا وكيفية تحقيق الفوز، وبالنسبة لعمر عبدالرحمن فإنه لاعب محترف وسيقدم أقصى ما لديه، بعيداً عن أي ضغوطات خارجية، ومن الجيد عودة اللاعبين لمواجهة فرقهم القدامى مجدداً حيث تمنحهم طاقة إيجابية لتقديم الأفضل".

وأضاف: "التحضيرات تسير بشكل جيد والفريق جاهز بديناً وذهنياً، وسيغيب عن المباراة عامر عبدالرحمن والمهاجم البرازيلي كينو، وأعتقد أن المواجهة ستكون مميزة، وستحظى بالزخم الجماهيري نظراً لتنافسية الفريقين".

وعن توقعاته لسيناريو المباراة في ضوء قيادة الجزيرة الموسم الماضي، وتحقيق الفوز على العين 2/1 في الجولة السادسة قال: "الفريقين تغيرا على مستوى الانتدابات، وأسلوب اللعب قد اختلف عن الموسم الماضي، لكن يتشابهان في الأسلوب الهجومي". مشيراً إلى أنه عائد منذ أسبوعين إلى "فخر أبوظبي" وأوليات المرحلة عدم النظر إلى ترتيب المنافسين، والتركيز فيما يخص فريقه بحصد النقاط والتطور من مباراة إلى أخرى.