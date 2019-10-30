الأحبابي: أتطلع إلى تقديم الأفضل أمام الجزيرة

المصدر: العين – طلحة عبدالله

يدرك بندر الأحبابي، لاعب فريق العين المتألق أن المهمة لن تكون سهلة عندما يواجه فريقه، الجزيرة يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم. كما يدرك أن الأنظار ستكون موجهة نحوه لما يملكه من قدرات عالية ساعد بها الفريق في تحقيق الانتصارات بالجولات السابقة، عبر صناعة الأهداف أو تسجيلها.

ويطمح الأحبابي الآن إلى تقديم الأفضل كما قال في تصريحاته عن المباراة، لافتا إلى أن مباراة الجزيرة مهمة بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لبقية المباريات، ولذلك عليهم أن يتعاملوا مع كل مواجهة على حدا. فليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة. ومن المهم احترام كل المنافسين. والقتال بقوة في الملعب لأجل الحصول على النتيجة المأمولة.

وأضاف: "أتوقع مباراة مميزة بين الفريقين الكبيرين، كما أتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، وهذا سيضيف إليها بعدا جماليا آخر. ولكن المهم أن نظل في كامل تركيزنا طوال زمن المواجهة. ونحن نعرف ما المطلوب منا، وندرك حقيقة أنك عندما تحترم الخصم ستقدم أفضل ما لديك وبإذن الله سيكون الفوز حليفنا".