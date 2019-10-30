ليكو: نعرف نقاط القوة والضعف لدى المنافس وسنعمل على إيقاف عموري

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أن مباراة الجزيرة المقررة الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، تعني بالنسبة لهم ثلاث نقاط وليس أكثر، ولذلك مضت الاستعدادات على النحو الطبيعي خلال الأيام الأخيرة، وقال: عمدنا إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات بعد تحليل الأداء في مباراة الجولة السابقة أمام الفجيرة، وركزنا على الأخطاء الدفاعية بعد أن لاحظنا ولوج أهداف من منطقة العمق، ولذلك سنحاول أن نضع حلا لهذا الأمر بإعادة اللاعب شيوتاني إلى منطقة المحور ليكون إلى جانب يحيى نادر خصوصا وأن الجزيرة لديه لاعبون مميزون في العمق.

وقال: مثل هذه المباراة غالبا ما تكون مباراة لاعبين ودور المدرب مساعد في تجهيز الفريق ووضع الخطة المناسبة إضافة إلى التوجيهات، ونحن نعرف مع من نلعب، ونعرف نقاط ضعفهم وقوتهم، ونعرف أن لديهم عمر عبد الرحمن (عموري) وهو لاعب متميز ويملك مهارات عالية ولديه الكثير من المتابعين، وسنعمل على إيقافه عن طريق الرقابة اللصيقة أو حصاره في منطقة معينة، وبالطبع فنحن لدينا لاعبون أقوياء وأصحاب مهارات عالية أمثال كايو، ولابا، وبندر الأحبابي وغيرهم، ونحن نثق في مقدرتهم على صنع الفارق، وسيكون اللعب الجماعي هو العامل الذي يجب أن نعتمد عليه لأحداث التفوق المنشود، ونعول على جمهور العين في مساندة اللاعبين بأرض الملعب.